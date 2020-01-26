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26 Ocak 2020, Pazar
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doludizgin

Kanarya doludizgin

 Ligi'nin 14. haftasında F.Bahçe, mağlup etti. İlk seti 23-25 kaybeden , 'le durumu eşitledi.

Ligi'nin 14. haftasında F.Bahçe, mağlup etti. İlk seti 23-25 kaybeden , 'le durumu eşitledi. Konuk ekip, 31-29'la bir kez daha öne geçti: 2-1. Sahasında pes etmeyen sarı-lacivertliler, 25-22'lik skorla maçı tie-break'e getirdi. Final setinde hücumda etkili bir görüntü çizen Kanarya, 15-11'lik skorla 3-2 kazandı. Ligdeki 13. galibiyetini alarak liderliğini korudu.

  1. 26.1.2020
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