Kanarya doludizgin

Efeler Ligi'nin 14. haftasında F.Bahçe, Arkas'ı 3-2 mağlup etti. İlk seti 23-25 kaybeden Kanarya, 27-25'le durumu eşitledi. Konuk ekip, 31-29'la bir kez daha öne geçti: 2-1. Sahasında pes etmeyen sarı-lacivertliler, 25-22'lik skorla maçı tie-break'e getirdi. Final setinde hücumda etkili bir görüntü çizen Kanarya, 15-11'lik skorla 3-2 kazandı. Ligdeki 13. galibiyetini alarak liderliğini korudu.