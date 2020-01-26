Kanarya doludizgin
Efeler Ligi'nin 14. haftasında F.Bahçe, Arkas'ı 3-2 mağlup etti. İlk seti 23-25 kaybeden Kanarya, 27-25'le durumu eşitledi.
Efeler Ligi'nin 14. haftasında F.Bahçe, Arkas'ı 3-2 mağlup etti. İlk seti 23-25 kaybeden Kanarya, 27-25'le durumu eşitledi. Konuk ekip, 31-29'la bir kez daha öne geçti: 2-1. Sahasında pes etmeyen sarı-lacivertliler, 25-22'lik skorla maçı tie-break'e getirdi. Final setinde hücumda etkili bir görüntü çizen Kanarya, 15-11'lik skorla 3-2 kazandı. Ligdeki 13. galibiyetini alarak liderliğini korudu.
- 26.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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