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26 Ocak 2020, Pazar
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çok rahat

Spor Toto çok rahat

Efeler Ligi'nin 14. haftasında , Arhavi'yi deplasmanda rahat geçti. 25-15'lik ilt set skoruyla öne geçen başkent ekibi, 25-11'le durumu 2-'a getirdi.

Efeler Ligi'nin 14. haftasında , Arhavi'yi deplasmanda rahat geçti. 25-15'lik ilt set skoruyla öne geçen başkent ekibi, 25-11'le durumu 2-'a getirdi. Rahat bir oyun ortaya koyan Spor Toto, 25-19'la 3-0'lık zafere uzanan taraf oldu. Ligdeki 10. galibiyetini alan temsilcisinde, 9 sayıyla oynayan Ahmet Tümer en skorer isim oldu. Spor Toto, gelecek hafta evinde İnegöl'le karşılaşacak.

  1. 26.1.2020
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