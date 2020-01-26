Spor Toto çok rahat

Efeler Ligi'nin 14. haftasında Spor Toto, Arhavi'yi deplasmanda rahat geçti. 25-15'lik ilt set skoruyla öne geçen başkent ekibi, 25-11'le durumu 2-'a getirdi. Rahat bir oyun ortaya koyan Spor Toto, 25-19'la 3-0'lık zafere uzanan taraf oldu. Ligdeki 10. galibiyetini alan Ankara temsilcisinde, 9 sayıyla oynayan Ahmet Tümer en skorer isim oldu. Spor Toto, gelecek hafta evinde İnegöl'le karşılaşacak.