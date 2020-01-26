İBB evinde geri döndü

Play-off hattında kalmak isteyen İstanbul BB, 14. hafta mücadelesinde Sorgun Belediye'yi ağırladı. İlk seti 25-21 kaybeden ev sahibi, 25-16, 25-20 ve 29-27'lik setlerle 3-1 kazanmasını bildi. İstanbul ekibi, bu sonuçla ligdeki 5. galibiyetini aldı. Günün diğer maçında ise Ziraat Bankası, İnegöl'ü 3-1'le geçti.