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26 Ocak 2020, Pazar
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evinde geri döndü

İBB evinde geri döndü

Play-off hattında kalmak isteyen BB, 14. hafta mücadelesinde 'yi ağırladı.

Play-off hattında kalmak isteyen BB, 14. hafta mücadelesinde 'yi ağırladı. İlk seti 25-21 kaybeden ev sahibi, 25-16, 25-20 ve 29-27'lik setlerle 3-1 kazanmasını bildi. İstanbul ekibi, bu sonuçla ligdeki 5. galibiyetini aldı. Günün diğer maçında ise Ziraat , İnegöl'ü 3-1'le geçti.

  1. 26.1.2020
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