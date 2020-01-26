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26 Ocak 2020, Pazar
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Sultanlara dev prim

Sultanlara dev prim

, Oyunları'na katılmaya hak kazanan A oyuncularına 200 bin lira başarı primi verdi.

, Oyunları'na katılmaya hak kazanan A oyuncularına 200 bin lira başarı primi verdi. AXA Sigorta, ayrıca 'na hazırlanan millileri hazırlık ve olimpiyat süreci boyunca 1,4 milyon liralık sigorta güvencesi altına alacak.

  1. 26.1.2020
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