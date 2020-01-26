Derbi F.Bahçe'nin
Beşiktaş’ı ağırladığı maçta zorlanmayan Sarı Melekler; 25-12, 25-17 ve 25-8’lik setlerle 3-0 kazandı ve ligdeki 11. galibiyetini elde etti.
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 13. haftası derbiye sahne oldu. F.Bahçe, ezeli rakibi Beşiktaş'ı Burhan Felek Voleybol Salonu'nda konuk etti. Maça iyi bir giriş yapan Kanarya, ilk sette teknik molaya 12-9 önde girdi. 8-0'lık seri yakalayan sarı- lacivertliler, 25-12 kazandı ve maçta 1-0 öne geçti. İkinci set karşılıklı sayılarla açılırken teknik molaya 12-10 önde giden taraf olan F.Bahçe, mini serilerle farkı açtı ve 25- 17'lik skorla maçta durumu 2-0'a getirdi.
SON SETTE ŞOV YAPTI
Üçüncü sette Ceren ve İpar'ın etkili oyunuyla setin hemen başında rakibin direncini kıran Sarı Melekler, skoru 4-1'e getirdi. 6-1. Sıla-Beliz ikilisinin de saha içerisindeki uyumu skora yansıdı ve 8-2'lik skor rakip Beşiktaş'a erken mola aldırdı. Molanın ardından rakip üzerindeki baskısını artıran F.Bahçe, teknik molaya 12-2 önde girdi. Setin devamında da üstün oyununu sürdüren sarı-lacivertliler; seti 25-8, maçı da 3-0 kazanan taraf oldu.
- 26.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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