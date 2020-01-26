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26 Ocak 2020, Pazar
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Aslan kükredi

Aslan kükredi

Sarı-kırmızılılar, Plevne deplasmanında rahat bir galibiyet aldı.

Efeler Ligi'nde şampiyonluğu hedefleyen G.Saray, 14. hafta maçında Plevne'ye konuk oldu. Rahat bir oyun ortaya koyan sarı-kırmızılılar; 27-25, 25-13 ve 25-22'lik skorlarla 3-0 kazandı. Bu sonuçla 12. galibiyetini elde eden G.Saray, F.Bahçe'yi takibini sürdürdü. 21 sayıyla oynayan Oliver Venno en skorer isim olurken; Melih Sıratça da 15 sayıyla yıldızlaştı.

  1. 26.1.2020
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