Sultanlar’da derbi heyecanı
Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında saat 16.00'da F.Bahçe ile Beşiktaş karşılaşacak. İlk yarıdaki maçı, sarı-lacivertliler 3-0 kazanmıştı. Efeler Ligi'nde ise program şöyle: 13.00: F.Bahçe-Arkas, 14.00: İstanbul BB-Sorgun, 14.00: Arhavi- Spor Toto, 15.30: Tokat-G.Saray, 16.00: İnegöl-Ziraat.
Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında saat 16.00'da F.Bahçe ile Beşiktaş karşılaşacak. İlk yarıdaki maçı, sarı-lacivertliler 3-0 kazanmıştı. Efeler Ligi'nde ise program şöyle: 13.00: F.Bahçe-Arkas, 14.00: İstanbul BB-Sorgun, 14.00: Arhavi- Spor Toto, 15.30: Tokat-G.Saray, 16.00: İnegöl-Ziraat.
- 25.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Sultanlar’da derbi heyecanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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