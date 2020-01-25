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25 Ocak 2020, Cumartesi
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Sultanlar’da derbi heyecanı

Sultanlar’da derbi heyecanı

'nin 13. haftasında saat 16.00'da F.Bahçe ile karşılaşacak. İlk yarıdaki maçı, sarı-lacivertliler kazanmıştı. 'nde ise program şöyle: 13.00: F.Bahçe-Arkas, 14.00: BB-Sorgun, 14.00: Toto, 15.30: Tokat-G.Saray, 16.00: İnegöl-Ziraat.

Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında saat 16.00'da F.Bahçe ile karşılaşacak. İlk yarıdaki maçı, sarı-lacivertliler kazanmıştı. 'nde ise program şöyle: 13.00: F.Bahçe-Arkas, 14.00: BB-Sorgun, 14.00: Toto, 15.30: Tokat-G.Saray, 16.00: İnegöl-Ziraat.

  1. 25.1.2020
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