VakıfBank tam gaz
2020 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki dördüncü maçında VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Slovenya ekibi Maribor'u 25-15, 25-11 ve 25-10'luk setlerle 3-0 mağlup etti.
2020 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki dördüncü maçında VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Slovenya ekibi Maribor'u 25-15, 25-11 ve 25-10'luk setlerle 3-0 mağlup etti. Üçüncü galibiyetini alan sarı-siyahlılar, 5. maçta İtalyan Scandicci'yle 5 Şubat'ta karşılaşacak.
- 24.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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