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24 Ocak 2020, Cuma
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tam gaz

VakıfBank tam gaz

2020 B Grubu'ndaki dördüncü maçında Takımı, Slovenya ekibi Maribor'u 25-15, 25-11 ve 25-10'luk setlerle 3-0 mağlup etti.

2020 B Grubu'ndaki dördüncü maçında Takımı, Slovenya ekibi Maribor'u 25-15, 25-11 ve 25-10'luk setlerle 3-0 mağlup etti. Üçüncü galibiyetini alan sarı-siyahlılar, 5. maçta İtalyan Scandicci'yle 5 Şubat'ta karşılaşacak.

  1. 24.1.2020
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