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23 Ocak 2020, Perşembe
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Maribor'a set vermedi

VakıfBank Maribor'a set vermedi

2020 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki dördüncü maçında Takımı, Slovenya ekibi Nova KBM Branik Maribor'u 25-15, 25-11 ve 25-10'luk setlerle 3-0 mağlup etti.

Gruptaki üçüncü galibiyetini alan sarı-siyahlılar, beşinci maçta İtalyan ekibi Savino Del Bene Scandicci'yle 5 Şubat Çarşamba günü deplasmanda karşılaşacak.

Salon: Spor Sarayı
Hakemler: Sabine Witte (), Marie-Catherine Boulanger ()
VakıfBank: Cansu, Gabi, Zehra, Haak, Ebrar, Milena, Gizem (L), Melis, Meliha, Gözde, Maja, Pınar, Gözde
Maribor: Sobocan, Krajnc, Galic, Kosenina, Pintar, Stojiljkovic, Pahor (L), Dobaj, Bracko, Kramberger
Setler: 25-15, 25-11, 25-10
Süre: 57 dakika (18', 17', 21')
  1. 23.01.2020
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