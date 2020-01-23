Aktüel haberler (23.01.20)
Dünya sporundaki önemli gelişmeleri ve detayları fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte dünya sporunda öne çıkan detaylar...
Voleybol Kadınlar Ş.Ligi'nde Eczacıbaşı, Viesti'yi 3-0 mağlup etti. F.Bahçe de Budowlani'yi 3-0'la geçti.
Kadınlar Euroleague'de Fenerbahçe, Dinamo Kursk'u 76-55 yenerek çeyrek finale çıkmayı garantiledi.
FIBA Avrupa Kupası'nda Pınar Karşıyaka, Leiden'i 112-76 yendi. Bahçeşehir ise Enisey'i 103-95 mağlup etti.
G.Saray Doğa Sigorta, ULEB Avrupa Kupası'nın son 16 turunda rus ekibi UNICS Kazan'a 94-69 yenildi.
- 23.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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