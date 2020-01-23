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23 Ocak 2020, Perşembe
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haberler (23.01.20)

Aktüel haberler (23.01.20)

Dünya sporundaki önemli gelişmeleri ve detayları fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte dünya sporunda öne çıkan detaylar...

Voleybol Kadınlar Ş.Ligi'nde Eczacıbaşı, Viesti'yi 3-0 mağlup etti. F.Bahçe de Budowlani'yi 3-0'la geçti.

'de , 'u 76-55 yenerek çeyrek finale çıkmayı garantiledi.

FIBA 'nda , Leiden'i 112-76 yendi. Bahçeşehir ise Enisey'i 103-95 mağlup etti.

G.Saray Doğa , ULEB Avrupa Kupası'nın son 16 turunda rus ekibi UNICS Kazan'a 94-69 yenildi.

  1. 23.1.2020
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