ULEB Avrupa Kupası'nda TOFAŞ rakibi Badalona'ya 4 sayı farkla yenildi - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
23 Ocak 2020, Perşembe
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'nda rakibi Badalona'ya 4 sayı farkla yenildi

ULEB Avrupa Kupası'nda TOFAŞ rakibi Badalona'ya 4 sayı farkla yenildi

Basketbolda son 16 turunun 3. haftasında H Grubu'nda , konuk olduğu ekibi 'ya 88-84 yenildi.

Barselona kentindeki Palau Blaugrana Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 24-21 üstünlükle geçen , devreyi ise 48-39 önde tamamladı.

İkinci devrede savunmasını sertleştirerek aradaki skor farkını eriten ev sahibi , üçüncü periyotuna 68-67 geride girdiği karşılaşmayı 88-84 kazandı.

Ev sahibi ekipte 37 sayı kaydeden Sloven Klemen Prepelic, maçın en skorer oyuncusu oldu.

İlk kez yükseldiği son 16 turunda TOFAŞ, grubunda ilk yenilgisini, Joventut Badalona ise ikinci galibiyetini aldı.



  1. 23.01.2020
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