ULEB Avrupa Kupası'nda TOFAŞ rakibi Badalona'ya 4 sayı farkla yenildi
Basketbolda ULEB Avrupa Kupası son 16 turunun 3. haftasında H Grubu'nda TOFAŞ, konuk olduğu İspanya ekibi Joventut Badalona'ya 88-84 yenildi.
Barselona kentindeki Palau Blaugrana Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 24-21 üstünlükle geçen TOFAŞ, devreyi ise 48-39 önde tamamladı.
İkinci devrede savunmasını sertleştirerek aradaki skor farkını eriten ev sahibi Joventut Badalona, üçüncü periyotuna 68-67 geride girdiği karşılaşmayı 88-84 kazandı.
Ev sahibi ekipte 37 sayı kaydeden Sloven Klemen Prepelic, maçın en skorer oyuncusu oldu.
İlk kez yükseldiği son 16 turunda TOFAŞ, grubunda ilk yenilgisini, Joventut Badalona ise ikinci galibiyetini aldı.
- 23.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
ULEB Avrupa Kupası'nda TOFAŞ rakibi Badalona'ya 4 sayı farkla yenildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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