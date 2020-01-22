MAÇ SONUCU Pınar Karşıyaka 112-76 ZZ Leiden
FIBA Avrupa Kupası 2'nci Tur L Grubu'nda ilk yarısı 49-46 biten karşılaşmada Pınar Karşıyaka, Hollanda ekibi ZZ Leiden'i 112-76 mağlup ederek bitime 2 maç kala çeyrek finale kalmayı garantiledi.
FIBA Europe Cup 2'nci Tur L Grubu'nda Pınar Karşıyaka evinde ZZ Leiden'i de çok farklı yendi, bitime 2 maç kala çeyrek finale kalmayı garantiledi: 112-76.
Grupta oynadığı 4 maçı da kazanan, Avrupa'da bu sezon üst üste 9'uncu galibiyetini alan Kaf-Kaf'ta tüm oyuncular skora katkıda bulundu. Yeşil kırmızılılarda Semih Erden ise sakatlığı nedeniyle forma giymedi. Konuk ekipten De Jong 36 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.
Maça iki takım da karşılıklı 3 sayılık basketlerle başladı. Triche, M'Baye ve Morgan'ın skorer oyunuyla üstünlüğü eline alan Karşıyaka, farkı 9 sayıya taşıyıp ilk periyodu 30-21 önde tamamladı.
İkinci periyodun başında Kaf-Kaf farkı 15 sayıya kadar çıkarsa da ardından hücumlardan boş dönünce Hollanda ekibi De Jong'un basketleriyle skoru 47-46'ya getirdi. İlk yarı sonunda soyunma odasına 49-46 temsilcimizin üstünlüğüyle girildi. Üçüncü periyotta önce 49-49'la skoru uzun süre sonra eşitleyen Leiden, ardından öne geçti. Bu dakikadan sonra taraftarının desteğiyle oyuna yeniden ağırlığını koymaya başlayan yeşil-kırmızılılar, 15-0'lık seri yakaladı.
Karşıyaka, Morgan'ın pota altından, Taylor'ın dışarıdan basketleriyle kısa sürede tekrar 17 sayılık üstünlüğü yakaladı. Dördüncü periyot 78-61 başladı. Dördüncü ve son periyotta çok rahat bir oyun sergileyen Pınar Karşıyaka, 100 sayıyı aşarak salondan farklı galip ayrıldı: 112-76.
- 22.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
MAÇ SONUCU Pınar Karşıyaka 112-76 ZZ Leiden haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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