Aydın zorlanmadı: 3-0

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 13. hafta maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Beylikdüzü'nü 25-10, 25-4 ve 25-12'lik setlerle 3-0 mağlup etti. Diğer maçta ise Yeşilyurt, THY'yi 3-1'lik skorla geçmeyi başardı.