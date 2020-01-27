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27 Ocak 2020, Pazartesi
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zorlanmadı: 3-0

Aydın zorlanmadı: 3-0

'nin 13. hafta maçında Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Beylikdüzü'nü 25-10, 25-4 ve 25-12'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 13. hafta maçında Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Beylikdüzü'nü 25-10, 25-4 ve 25-12'lik setlerle 3-0 mağlup etti. Diğer maçta ise Yeşilyurt, 'yi 3-1'lik skorla geçmeyi başardı.

  1. 27.1.2020
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