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27 Ocak 2020, Pazartesi
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Kapanış ’tan

Kapanış Vakıfbank’tan

 Ligi'nde 13. hafta bugün oynanacak tek maçla sona erecek. büyük adaylarından , 'yi konuk edecek.

Ligi'nde 13. hafta bugün oynanacak tek maçla sona erecek. büyük adaylarından , 'yi konuk edecek. Vakıfbank Sarayı'nda 19.00'da başlayacak mücadele Spor 2'den yayınlanacak. Maç öncesinde Vakıfbank'ın 11, PTT'nin ise 4 galibiyeti bulunuyor.
  1. 27.1.2020
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