Bizden biri Guidetti!

Vakıfbank'ın başantrenörü Giovanni Guidetti, depremzedelere destek olmak amacıyla Elazığ'a gidecek. Sosyal medya hesabından, "Geçmiş olsun Elazığ. 'Yarının Sultanları' ekibi olarak yanınıza geliyoruz. Geçen sene olduğu gibi yine hep birlikte voleybol oynayacağız. Her şey güzel olacak çocuklar" açıklamasını yapan İtalyan hoca, geçen yıl 'Yarının Sultanları' projesinde Elazığ'da öğrencilerle buluşmuştu.