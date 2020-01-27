Bizden biri Guidetti!
Vakıfbank'ın başantrenörü Giovanni Guidetti, depremzedelere destek olmak amacıyla Elazığ'a gidecek.
Vakıfbank'ın başantrenörü Giovanni Guidetti, depremzedelere destek olmak amacıyla Elazığ'a gidecek. Sosyal medya hesabından, "Geçmiş olsun Elazığ. 'Yarının Sultanları' ekibi olarak yanınıza geliyoruz. Geçen sene olduğu gibi yine hep birlikte voleybol oynayacağız. Her şey güzel olacak çocuklar" açıklamasını yapan İtalyan hoca, geçen yıl 'Yarının Sultanları' projesinde Elazığ'da öğrencilerle buluşmuştu.
- 27.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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