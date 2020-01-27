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27 Ocak 2020, Pazartesi
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Bizden biri Guidetti!

Bizden biri Guidetti!

Vakıfbank'ın başantrenörü , depremzedelere destek olmak amacıyla 'a gidecek.

Vakıfbank'ın başantrenörü , depremzedelere destek olmak amacıyla 'a gidecek. Sosyal medya hesabından, "Geçmiş olsun Elazığ. '' ekibi olarak yanınıza geliyoruz. Geçen sene olduğu gibi yine hep birlikte voleybol oynayacağız. Her şey güzel olacak çocuklar" açıklamasını yapan İtalyan hoca, geçen yıl 'Yarının Sultanları' projesinde Elazığ'da öğrencilerle buluşmuştu.

  1. 27.1.2020
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