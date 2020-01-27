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27 Ocak 2020, Pazartesi
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Ezcacı’ya gözdağı: 3-1

Ezcacı’ya gözdağı: 3-1

13. hafta maçında 'a konuk olan , soğuk terler dökmesine rağmen galip geldi.

Vestel Venus Sultanlar Ligi 13. hafta maçında 'a konuk olan , soğuk terler dökmesine rağmen galip geldi: 3-1. Ev sahibi , 33 dakika süren ve çekişmeli geçen ilk seti 28-26 alarak güçlü rakibine göz dağı verdi. İkinci sette toparlanan Eczacıbaşı, 25-18'le skoru eşitledi. Üçüncü seti de aynı skorla (25-18) alan temsilcisi, son sette rahat bir oyun sergiledi ve 25-15'le maçı tamamladı.

  1. 27.1.2020
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