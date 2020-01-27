Ezcacı’ya gözdağı: 3-1

Vestel Venus Sultanlar Ligi 13. hafta maçında Nilüfer Belediyespor'a konuk olan Eczacıbaşı VitrA, soğuk terler dökmesine rağmen galip geldi: 3-1. Ev sahibi Nilüfer Belediyesi, 33 dakika süren ve çekişmeli geçen ilk seti 28-26 alarak güçlü rakibine göz dağı verdi. İkinci sette toparlanan Eczacıbaşı, 25-18'le skoru eşitledi. Üçüncü seti de aynı skorla (25-18) alan İstanbul temsilcisi, son sette rahat bir oyun sergiledi ve 25-15'le maçı tamamladı.