Aktüel haberler (28.01.20)
Dünya sporundaki önemli gelişmeleri ve detayları fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte dünya sporunda öne çıkan detaylar...
NBA ekiplerinden Dallas Mavericks'in 24 numaralı forması, ABD'de geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe Bryant'ın anısına emekli edildi.
THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası'nda bu hafta oynanacak maçlarda, hayatını kaybeden Bryant ve Robert Archibald için 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak.
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 13. haftanın son maçında VakıfBank, PTT'yi 3-0 yendi. 67 dakika süren mücadelenin setleri ise 25-11, 25-19, 25-13 bitti.
Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi Emmen, Başakşehir'den 26 yaşındaki kanat oyuncusu Kerim Frei'ı bu sezon sonuna kadar kiraladı.
İtalya Ligi Serie A takımlarından Roma'da forma giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder, Lazio ile oynanan başkent derbisinin en iyi oyuncusu seçildi.
- 28.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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