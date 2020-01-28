Aktüel haberler (28.01.20)

NBA ekiplerinden Dallas Mavericks'in 24 numaralı forması, ABD'de geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe Bryant'ın anısına emekli edildi.

THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası'nda bu hafta oynanacak maçlarda, hayatını kaybeden Bryant ve Robert Archibald için 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak.

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 13. haftanın son maçında VakıfBank, PTT'yi 3-0 yendi. 67 dakika süren mücadelenin setleri ise 25-11, 25-19, 25-13 bitti.

Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi Emmen, Başakşehir'den 26 yaşındaki kanat oyuncusu Kerim Frei'ı bu sezon sonuna kadar kiraladı.

İtalya Ligi Serie A takımlarından Roma'da forma giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder, Lazio ile oynanan başkent derbisinin en iyi oyuncusu seçildi.