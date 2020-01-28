Aktüel haberler (28.01.20) - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
28 Ocak 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Basketbol Haberleri Aktüel haberler (28.01.20)

haberler (28.01.20)

Aktüel haberler (28.01.20)

Dünya sporundaki önemli gelişmeleri ve detayları fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte dünya sporunda öne çıkan detaylar...

NBA ekiplerinden 'in 24 numaralı forması, ABD'de geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybeden 'ın anısına emekli edildi.

Avrupa Ligi ve ULEB 'nda bu hafta oynanacak maçlarda, hayatını kaybeden Bryant ve Robert Archibald için 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak.

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 13. haftanın son maçında VakıfBank, PTT'yi 3-0 yendi. 67 dakika süren mücadelenin setleri ise 25-11, 25-19, 25-13 bitti.

Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi Emmen, 'den 26 yaşındaki kanat oyuncusu 'ı bu sezon sonuna kadar kiraladı.

İtalya Ligi Serie A takımlarından Roma'da forma giyen milli futbolcumuz , Lazio ile oynanan başkent derbisinin en iyi oyuncusu seçildi.

  1. 28.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aktüel haberler (28.01.20) haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN