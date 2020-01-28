Bu ölümler yasa boğdu

Kobe'nin kazası sonrası spor dünyasını son yıllarda yasa boğan ölümler akıllara geldi. İşte onlardan bazıları:

-29 Kasım 2016: Brezilya ekibi Chapecoense'nin futbolcuları ve teknik ekibini taşıyan uçak, Kolombiya'nın Medellin kentinde çakıldı. Uçaktaki 77 kişiden 71'i hayatını kaybetti.

-27 Ekim 2018: Leicester City'nin sahibi Vichai Srivaddhanaprabha'yı taşıyan helikopter, West Ham United maçından sonra havalandı ve stadın otoparkına düştü. 5 kişinin bulunduğu helikopterden kurtulan olmadı.

- 21 Ocak 2019: Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'yı taşıyan uçak Manş Denizi'ne düştü. 28 yaşındaki oyuncunun Cardiff'e transfer olmak için bindiği uçağın enkazı 2 hafta sonra bulundu. Fakat mucize gerçekleşmedi.