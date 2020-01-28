Bu ölümler yasa boğdu
Kobe'nin kazası sonrası spor dünyasını son yıllarda yasa boğan ölümler akıllara geldi. İşte onlardan bazıları...
Kobe'nin kazası sonrası spor dünyasını son yıllarda yasa boğan ölümler akıllara geldi. İşte onlardan bazıları:
-29 Kasım 2016: Brezilya ekibi Chapecoense'nin futbolcuları ve teknik ekibini taşıyan uçak, Kolombiya'nın Medellin kentinde çakıldı. Uçaktaki 77 kişiden 71'i hayatını kaybetti.
-27 Ekim 2018: Leicester City'nin sahibi Vichai Srivaddhanaprabha'yı taşıyan helikopter, West Ham United maçından sonra havalandı ve stadın otoparkına düştü. 5 kişinin bulunduğu helikopterden kurtulan olmadı.
- 21 Ocak 2019: Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'yı taşıyan uçak Manş Denizi'ne düştü. 28 yaşındaki oyuncunun Cardiff'e transfer olmak için bindiği uçağın enkazı 2 hafta sonra bulundu. Fakat mucize gerçekleşmedi.
- 28.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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