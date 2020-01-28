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Bu ölümler yasa boğdu

Bu ölümler yasa boğdu

Kobe'nin kazası sonrası spor dünyasını son yıllarda yasa boğan ölümler akıllara geldi. İşte onlardan bazıları...

Kobe'nin kazası sonrası spor dünyasını son yıllarda yasa boğan ölümler akıllara geldi. İşte onlardan bazıları:

-29 Kasım 2016: Brezilya ekibi 'nin futbolcuları ve teknik ekibini taşıyan uçak, 'nın Medellin kentinde çakıldı. Uçaktaki 77 kişiden 71'i hayatını kaybetti.

-27 Ekim 2018: Leicester City'nin sahibi Vichai Srivaddhanaprabha'yı taşıyan helikopter, maçından sonra havalandı ve stadın otoparkına düştü. 5 kişinin bulunduğu helikopterden kurtulan olmadı.

- 21 Ocak 2019: Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'yı taşıyan uçak 'ne düştü. 28 yaşındaki oyuncunun Cardiff'e transfer olmak için bindiği uçağın enkazı 2 hafta sonra bulundu. Fakat mucize gerçekleşmedi.

  1. 28.1.2020
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