Efsaneye ağladılar
Kobe Bryant'ın vefatı sonrasında birçok isim duygusal mesajlar yayınladı.
Kobe Bryant'ın vefatı sonrasında birçok isim duygusal mesajlar yayımladı:
Michael Jordan: "Kelimeler hissettiğim acıyı tarif edemez. Kobe benim kardeşim gibiydi. Sık sık konuşurduk, bunları çok özleyeceğim. En büyüklerden biriydi."
Shaquille O'Neal: "Acımı anlatacak kelime yok. Kardeşim Kobe Bryant'ı ve Gianna'yı trajik bir şekilde kaybettim. Seni seviyorum ve çok özleneceksin."
Kareem Abdul-Jabbar: "İnsanlar Kobe'yi basketbolda tüm jenerasyona ilham veren olağanüstü bir atlet olarak hatırlayacak. Fakat ben onu sporcu kimliğinden daha çok kişiliğiyle hatırlayacağım."
Hidayet Türkoğlu: "Kobe, bana göre Michael Jordan'dan sonra basketbolda dünyaya gelmiş en önemli insandır. Basketbolu dünyaya en iyi tanıtan insanlardan birisiydi. Yaptıkları unutulmayacak."
Cristiano Ronaldo: "Kobe, birçoklarına ilham veren gerçek bir efsaneydi. Huzur içinde uyu efsane."
Lionel Messi: "Söyleyecek bir şey yok. Kobe'nin ailesini ve arkadaşlarını seviyorum. Onunla tanışmak ve güzel anılarla güzel anıları paylaşmak zevkti."
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Dünyanın dört bir yanında basketbolun eğlenceli yönünü insanlara gösteren ve sayısız sporcuya ilham veren basketbol efsanesi Kobe Bryant'ın kaybından dolayı büyük bir üzüntü duyuyorum. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."
- 28.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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