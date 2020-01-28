Efsaneye ağladılar

Kobe Bryant'ın vefatı sonrasında birçok isim duygusal mesajlar yayımladı:

Michael Jordan: "Kelimeler hissettiğim acıyı tarif edemez. Kobe benim kardeşim gibiydi. Sık sık konuşurduk, bunları çok özleyeceğim. En büyüklerden biriydi."

Shaquille O'Neal: "Acımı anlatacak kelime yok. Kardeşim Kobe Bryant'ı ve Gianna'yı trajik bir şekilde kaybettim. Seni seviyorum ve çok özleneceksin."

Kareem Abdul-Jabbar: "İnsanlar Kobe'yi basketbolda tüm jenerasyona ilham veren olağanüstü bir atlet olarak hatırlayacak. Fakat ben onu sporcu kimliğinden daha çok kişiliğiyle hatırlayacağım."

Hidayet Türkoğlu: "Kobe, bana göre Michael Jordan'dan sonra basketbolda dünyaya gelmiş en önemli insandır. Basketbolu dünyaya en iyi tanıtan insanlardan birisiydi. Yaptıkları unutulmayacak."

Cristiano Ronaldo: "Kobe, birçoklarına ilham veren gerçek bir efsaneydi. Huzur içinde uyu efsane."

Lionel Messi: "Söyleyecek bir şey yok. Kobe'nin ailesini ve arkadaşlarını seviyorum. Onunla tanışmak ve güzel anılarla güzel anıları paylaşmak zevkti."

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Dünyanın dört bir yanında basketbolun eğlenceli yönünü insanlara gösteren ve sayısız sporcuya ilham veren basketbol efsanesi Kobe Bryant'ın kaybından dolayı büyük bir üzüntü duyuyorum. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."