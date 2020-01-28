Hoşçakal Mamba

ABD'li ünlü basketbolcu Kobe Bryant'ın, geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybetmesi spor dünyasında şok etkisi yarattı. California'da meydana gelen kazada efsane basketbolcunun, 13 yaşındaki kızı Gianna da bulunuyordu. Sis nedeniyle düştüğü belirtilen helikopterdeki 9 kişiden kurtulan olmadı. Büyük trajedi sonrasında çok sayıda basketbolsever, Black Mamba'nın (Kara Mamba) efsane olduğu LA Lakers'ın maçlarını oynadığı Staples Center'in önüne akın etti. Çiçek bırakan, mum yakan sporseverlerin gözyaşlarına hakim olamadığı gözlendi. Kobe'nin forması ve fotoğraflarının yer aldığı bölüme hayranları "Huzur içinde uyu", "Seni asla unutmayacağız" şeklinde notlar bıraktı.

KADERİ DE PAYLAŞTI

Kazada hayatını kaybeden 13 yaşındaki Gianna Bryant, babası gibi bir basketbolcu olmak istiyordu. Babakızın helikopterle Mamba Spor Akademisi'nde düzenlenen turnuvaya gittikleri iddia edildi. Kobe, emekli olduğu 2016 yılından bu yana ortaokulda okuyan kızının forma giydiği okul takımının koçluğunu yapıyordu. Gigi ve Kobe, NBA maçlarında da sık sık ekranlara yansıyordu. Gigi, babasıyla sadece basketbol tutkusunu değil, kaderini de paylaşmış oldu.

GECEYE DAMGA VURAN İSTATİSTİK

Dünkü maçlarda, takımlar Kobe anısına ilk 24 saniye hareketsiz kaldı. Trae Young, 24 şutta 45 sayı buldu. Bu başarıyı en son 2006'da Kobe'nin yapması ilginç bir tesadüf oldu.