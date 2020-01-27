Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Kobe Braynt mesajı: Büyük üzüntü duyuyorum - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
27 Ocak 2020, Pazartesi
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Başkan 'dan mesajı: Büyük üzüntü duyuyorum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Kobe Bryant mesajı: Büyük üzüntü duyuyorum

Türkiye Cumhuriyeti Başkanı , geçirdiği helikopter kazası sonrasında hayata gözlerini yuman Amerika Basketbol Ligi NBA'in efsane ismi için taziye mesajı yayınladı.

Türkiye Cumhuriyeti Başkanı , Kaliforniya'da geçirdiği helikopter kazası sonrasında hayatını kaybeden NBA'in efsane ismi için taziye mesajı yayınladı.

Başkan Erdoğan, İngilizce yayınladığı sosyal medya mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Sayısız sporcuya basketbolu sevdiren efsane Kobe Bryant'ın ölümünden derin üzüntü duyuyorum. Bir basketbol sever ve Türkiye Cumhurbaşkanı olarak ailesine ve sevenlerine derin üzüntülerimi ve başsağlığı dileklerimi iletiyorum."

  1. 27.01.2020
  2. Güncelleme: 27.01.2020 18:13
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