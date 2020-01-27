Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Kobe Bryant mesajı: Büyük üzüntü duyuyorum
Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçirdiği helikopter kazası sonrasında hayata gözlerini yuman Amerika Basketbol Ligi NBA'in efsane ismi Kobe Bryant için taziye mesajı yayınladı.
Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kaliforniya'da geçirdiği helikopter kazası sonrasında hayatını kaybeden NBA'in efsane ismi Kobe Bryant için taziye mesajı yayınladı.
Başkan Erdoğan, İngilizce yayınladığı sosyal medya mesajında şu ifadelere yer verdi;
"Sayısız sporcuya basketbolu sevdiren efsane Kobe Bryant'ın ölümünden derin üzüntü duyuyorum. Bir basketbol sever ve Türkiye Cumhurbaşkanı olarak ailesine ve sevenlerine derin üzüntülerimi ve başsağlığı dileklerimi iletiyorum."
I am deeply saddened by the loss of basketball legend #KobeBryant who inspired countless athletes and introduced people around the world to the joy of basketball. As a basketball fan and the President of Turkey, I wish to offer my deepest condolences to his family and loved ones. pic.twitter.com/tBYdFBTiBl— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 27, 2020
- 27.01.2020
- Güncelleme: 27.01.2020 18:13
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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