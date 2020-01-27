Trabzonspor - Fenerbahçe maçının iddia oranları belli oldu!
Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Tüm Türkiye'nin gözünü çevireceği maçta iki ezeli rakip de kazanmak için sahada olacak. Dev maçın iddia oranları da belli oldu.
İddia Risk Yönetimi Trabonspor - Fenerbahçe maçının iddia oranlarını belirledi. 1 Şubat Cumartesi günü Akyazı Stadyumu'nda oynanacak olan dev derbi maçı zirve yarışını yakından ilgilendiriyor. Haftanın maçında ev sahibi Trabzonspor kendi saha ve seyircisi önünde 3 puan hedefliyor. Fenerbahçe ise Başakşehir galibiyetini Trabzonspor deplasmanında kazanarak taçlandırmak istiyor. Sonucu merakla beklenen karşılaşmanın iddia oranları belli oldu.
EV SAHİBİ FAVORİ!
Buna göre ev sahibi Trabzonspor'un galibiyetine 2.15, beraberliğe 3.20, Fenerbahçe'nin galibiyetine ise 2.35 oran verildi.
SON 10 MAÇTA FENERBAHÇE ÖNDE
Trabzonspor'la Fenerbahçe rekabetinde son 10 maçta sarı-lacivertli takımın üstünlüğü bulunuyor. Fenerbahçe son 10 maçta rakibini 3 defa mağlup ederken, Trabzonspor'un 1 galibiyeti bulunuyor. 6 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.
- 27.01.2020
- Güncelleme: 27.01.2020 19:27
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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