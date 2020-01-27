Gustavo'dan transfer müjdesi! Yıldız futbolcu Fenerbahçe'yi sordu - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
27 Ocak 2020, Pazartesi
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Gustavo'dan transfer müjdesi! Yıldız futbolcu Fenerbahçe'yi sordu

Ara transfer döneminin bitmesine günler kala Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Medipol Başakşehir'i evinde 2-0 mağlup ederek güven tazeleyen sarı-lacivertlilerde maç sonrası flaş bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Gustavo, eski takım arkadaşı Ricardo Rodriguez ile ilgili taraftarları heyecanlandıracak açıklamalarda bulundu. İşte Gustavo'nun açıklamaları ve flaş gelişmeye dair tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

27 Ocak 2020 Pazartesi 07:28 Güncelleme: 27.01.2020 07:28
Gustavo'dan transfer müjdesi! Yıldız futbolcu Fenerbahçe'yi sordu

Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda önemli bir virajı geçerken transfer çalışmalarını da hızlandırdı.

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Gustavo'dan transfer müjdesi! Yıldız futbolcu Fenerbahçe'yi sordu

31 Ocak'ta sona erecek transfer dönemi öncesi sol bek takviyesi yapmak isteyen sarı-lacivertlilerde gündemdeki isimse Milan forması giyen Ricardo Rodriguez...

Gustavo'dan transfer müjdesi! Yıldız futbolcu Fenerbahçe'yi sordu

TFF'nin Fenerbahçe'ye 16 milyon TL'lik limit artırımı uygulaması sonrası teknik direktör Ersun Yanal'ın takımda düşünmediği isimleri elinden çıkararak bütçede artıya geçmek isterken, Brezilyalı yıldız Gustavo'dan sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandıran bir transfer haberi geldi.

Gustavo'dan transfer müjdesi! Yıldız futbolcu Fenerbahçe'yi sordu

RICARDO FENERBAHÇE'Yİ SORDU!

Fenerbahçe yönetimi transfer için şartları zorlarken, en çok istenen sol bek takviyesi... Bu mevki için gündemde olan isim de Ricardo Rodriguez...

Gustavo'dan transfer müjdesi! Yıldız futbolcu Fenerbahçe'yi sordu

İsviçreli futbolcu için son açıklama sarı-lacivertli takımın Brezilyalı yıldızı Gustavo'dan geldi. Tecrübeli yıldız, Bundesliga'da Wolfsburg formasını birlikte terlettiği arkadaşı Rodriguez için, "Ricardo hem çok kaliteli bir insan hem de çok kaliteli bir futbolcu.

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