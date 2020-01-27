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Gustavo'dan transfer müjdesi! Yıldız futbolcu Fenerbahçe'yi sordu
Ara transfer döneminin bitmesine günler kala Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Medipol Başakşehir'i evinde 2-0 mağlup ederek güven tazeleyen sarı-lacivertlilerde maç sonrası flaş bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Gustavo, eski takım arkadaşı Ricardo Rodriguez ile ilgili taraftarları heyecanlandıracak açıklamalarda bulundu. İşte Gustavo'nun açıklamaları ve flaş gelişmeye dair tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri
27 Ocak 2020 Pazartesi 07:28
Güncelleme: 27.01.2020 07:28
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Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda önemli bir virajı geçerken transfer çalışmalarını da hızlandırdı.
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31 Ocak'ta sona erecek transfer dönemi öncesi sol bek takviyesi yapmak isteyen sarı-lacivertlilerde gündemdeki isimse Milan forması giyen RicardoRodriguez...
TFF'nin Fenerbahçe'ye 16 milyon TL'lik limit artırımı uygulaması sonrası teknik direktör Ersun Yanal'ın takımda düşünmediği isimleri elinden çıkararak bütçede artıya geçmek isterken, Brezilyalı yıldız Gustavo'dan sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandıran bir transfer haberi geldi.
RICARDOFENERBAHÇE'Yİ SORDU!
Fenerbahçe yönetimi transfer için şartları zorlarken, en çok istenen sol bek takviyesi... Bu mevki için gündemde olan isim de RicardoRodriguez...
İsviçreli futbolcu için son açıklama sarı-lacivertli takımın Brezilyalı yıldızı Gustavo'dan geldi. Tecrübeli yıldız, Bundesliga'daWolfsburg formasını birlikte terlettiği arkadaşı Rodriguez için, "Ricardo hem çok kaliteli bir insan hem de çok kaliteli bir futbolcu.