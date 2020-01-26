Spor yazarları Fenerbahçe-Başakşehir maçını değerlendirdi
Süper Lig'in 19. haftası nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. Zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada Fenerbahçe sahasında konuk ettiği Medipol Başakşehir'i Max Kruse ve Vedat Muriç'in golleriyle 2-0 mağlup etti. Spor yazarları da sarı-lacivertli takımın yıldız ismini ön plana çıkardılar. İşte o dikkat çeken yorumlar...
ERMAN TOROĞLU - TEŞEKKÜRLER
Bunu çok net söyleyebilirim. F.Bahçe'yi bu yıl ilk defa bu kadar iyi gördüm. Hele ilk 45 dakika kusursuz. İkinci yarı biraz müsaade ettiler Başakşehir'e sonra gene tempoyu yakaladılar ve maçı net bir şekilde kazanmayı hak ettiler. Özellikle kötü oynayan futbolcu yoktu. Peki artı iyi oynayan kaç kişi vardı. Mesala Kruse, mesela Gustavo.. Pek gözükmedi gibi geliyor bazılarına ama Ozan müthiş faydalı oynadı. Dirar bir büyük defans hatası yaptı ama onun haricinde müthiş oynadı. Fizik olarak da F.Bahçe bayağı iyi. Zaten kötü mücadele etmiyorlardı ama iyi oynamıyorlardı. Pekti şimdi ne oldu da böyle oynuyorlar? Takım, klasik kadrosuna neredeyse kavuştu. 1-2 oynama dışında hemen hemen aynı kadro ile çıkıyorlar.
Başakşehir için bunların hiç birisini yazamayacağım. Nasıl bu kadar galibiyet alarak buraya geldiler, anlamak mümkün değil. Tabii büyük bir dezavantajları var, kadroları yaşlı. Her şeyde olduğu gibi sporda da genç olmanın büyük faydaları var. Çok koşar ve mücadele edersen, o zaman kaliten meydana çıkar. F.Bahçe kadrosu da bazı şeylere müsait kadroydu. Ama bunlar söylendiğinde bazı F.Bahçeliler kabul etmediler.
Her zaman transfer yaparak takım olunmuyor. Takım olmak için bazı şeyler lazım. Beşiktaş teknik direktör değiştirdi, yerde... Başkan ile teknik adam arasında 'Dönülmez akşamın ufkundayım'ın senaryosunun oynandığı G.Saray'da, şampiyonluk havası yavaş yavaş azalacak. Eğer bu tarz oynamaya devam ederse, F.Bahçe'nin üstüne bundan sonra çıkamazlar puan cetvelinde şampiyonluktan da bahsedemezler. Çok mücadele ettiler, çok koştular, birbirlerine yardım ettiler, iyi futbol oynadılar, iyi sonuç aldılar. Her şeye rağmen keyifli bir maç izledik. Teşekkürler F.Bahçe'ye.
"HAKEM BÜYÜK BİR YANLIŞTAN DÖNDÜ"
Hakem, ilk yarıda verdiği penaltı ile VAR'a giderek büyük bir yanlıştan döndü. Burada hakem mi "Ben VAR'a gideyim" diye yukarıyı ikaz etti, yoksa Ali Şansalan mı onu VAR'a çağırdı; merak ediyorum. VAR zaten bu işler için var! eğer F.Bahçe böyle bir penaltı ile kazansaydı, bugün neler yazmış olacaktık. Başakşehir'in bundan sonra çok merak ediyorum neler yapabileceğini. Bizi çok üzen Elazığ depreminden sonra hiç olmazsa F.Bahçe, güzel futbol oynayarak bizi 2 saat kadar da olsa bu üzüntüden uzaklaştırdı.
EMRE BOL - EZDİ GEÇTİ
Fenerbahçe böyle savaşsın, böyle mücadele etsin, inanın yenemeyeceği takım yok. Şampiyonluk yarışındaki iki takımın hangisinin daha çok şampiyonluğu hak ettiğini gösteren bir karşılaşma oldu. Bir tarafta spor medyasının yere göğe sığdıramadığı Başakşehir diğer yanda yerin dibine sokulan Fenerbahçe... Aslında Kadıköy ve deplasman performansı göz önüne alındığında Fenerbahçe'nin eleştirilmesi çok normal. Zira şampiyonluk hedefleyen takımın içerde dışarda oyununu kabul ettirmesi gerekiyor. Sezon başından bu yana Ersun Yanal'ı çok eleştirdim.