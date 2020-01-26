Spor yazarları Fenerbahçe-Başakşehir maçını değerlendirdi

"HAKEM BÜYÜK BİR YANLIŞTAN DÖNDÜ"

Hakem, ilk yarıda verdiği penaltı ile VAR'a giderek büyük bir yanlıştan döndü. Burada hakem mi "Ben VAR'a gideyim" diye yukarıyı ikaz etti, yoksa Ali Şansalan mı onu VAR'a çağırdı; merak ediyorum. VAR zaten bu işler için var! eğer F.Bahçe böyle bir penaltı ile kazansaydı, bugün neler yazmış olacaktık. Başakşehir'in bundan sonra çok merak ediyorum neler yapabileceğini. Bizi çok üzen Elazığ depreminden sonra hiç olmazsa F.Bahçe, güzel futbol oynayarak bizi 2 saat kadar da olsa bu üzüntüden uzaklaştırdı.