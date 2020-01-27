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27 Ocak 2020, Pazartesi
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Fenerbahçeli yıldız isyan etti: Yanal'ın seçimlerine katılmıyorum

Fenerbahçeli yıldız isyan etti: Yanal'ın seçimlerine katılmıyorum

'de kadroda yer almakta zorlanan isyan etti. Yedek kulübesinin gediklisi konumuna gelen Fransız futbolcu, ’ın seçimlerine katılmadığını belirtti ve transfer tekliflerinin olduğunu söyledi.

Kulübeye hapsolan , Fransız basınına konuştu. 34 yaşındaki oyuncu, takıma geç katıldığını hatırlatarak, "Fiziksel sıkıntılarım vardı. İlk maçımda topu ıskaladım. Hayatımda ilk defa bir teknik direktör beni yedek bıraktı. Antrenörün seçimine katılmıyorum ama ona saygı duyuyorum" dedi. Rami, Körfez ülkeleri ve MLS'ten ilgilenen takımlar olduğunu, teklif gelirse 'ya da dönebileceğini belirtti.

  1. 27.1.2020
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