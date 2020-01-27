Fenerbahçeli yıldız isyan etti: Yanal'ın seçimlerine katılmıyorum
Fenerbahçe'de kadroda yer almakta zorlanan Adil Rami isyan etti. Yedek kulübesinin gediklisi konumuna gelen Fransız futbolcu, Ersun Yanal’ın seçimlerine katılmadığını belirtti ve transfer tekliflerinin olduğunu söyledi.
Kulübeye hapsolan Adil Rami, Fransız basınına konuştu. 34 yaşındaki oyuncu, takıma geç katıldığını hatırlatarak, "Fiziksel sıkıntılarım vardı. İlk maçımda topu ıskaladım. Hayatımda ilk defa bir teknik direktör beni yedek bıraktı. Antrenörün seçimine katılmıyorum ama ona saygı duyuyorum" dedi. Rami, Körfez ülkeleri ve MLS'ten ilgilenen takımlar olduğunu, teklif gelirse Fransa'ya da dönebileceğini belirtti.
- 27.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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