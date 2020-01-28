Zajc tamam!
İtalyan basını, Brescia'nın Miha Zajc'ın transferini tamamlamak üzere olduğunu yazdı. Brescia'nın yerel sitelerinde 'Brescioggi.it', saldırgan bir orta saha oyuncusu arayan başkan Massimo Cellino'nun Sloven futbolcuyu 1-2 gün içinde resmen açıklayacağı bildirildi.
İtalyan basını, Brescia'nın Miha Zajc'ın transferini tamamlamak üzere olduğunu yazdı. Brescia'nın yerel sitelerinde 'Brescioggi.it', saldırgan bir orta saha oyuncusu arayan başkan Massimo Cellino'nun Sloven futbolcuyu 1-2 gün içinde resmen açıklayacağı bildirildi. Haberde, Zajc'ın daha önce iki sezon oynadığı Empoli'de 66 maça çıkıp 12 gol+19 asist ürettiği de ifade edildi. Fenerbahçe'nin 3-4 milyon euro bonservis bedeli alması bekleniyor.
- 28.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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