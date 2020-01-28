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28 Ocak 2020, Salı
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Zajc tamam!

Zajc tamam!

İtalyan basını, 'nın Miha Zajc'ın transferini tamamlamak üzere olduğunu yazdı. Brescia'nın yerel sitelerinde 'Brescioggi.it', saldırgan bir orta saha oyuncusu arayan başkan Massimo Cellino'nun Sloven futbolcuyu 1-2 gün içinde resmen açıklayacağı bildirildi.

İtalyan basını, 'nın Miha Zajc'ın transferini tamamlamak üzere olduğunu yazdı. Brescia'nın yerel sitelerinde 'Brescioggi.it', saldırgan bir orta saha oyuncusu arayan başkan Massimo Cellino'nun Sloven futbolcuyu 1-2 gün içinde resmen açıklayacağı bildirildi. Haberde, Zajc'ın daha önce iki sezon oynadığı Empoli'de 66 maça çıkıp 12 gol+19 asist ürettiği de ifade edildi. 'nin 3-4 milyon euro bonservis bedeli alması bekleniyor.

  1. 28.1.2020
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