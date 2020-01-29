Alper Potuk'tan Rizespor'a transfer yanıtı!

Fenerbahçe'de ara transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala Alper Potuk'la ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, takımdan ayrılacak isimleri belirlerken, ilk sıraya Alper Potuk ismini yazmıştı. 28 yaşındaki futbolcunun transferinde Çaykur Rizespor ismi ön plana çıkmış ve Alper - Melnjak takası yüksek sesle konuşulmaya başlanmıştı. Rizespor'da teknik direktör İsmail Kartal, Alper Potuk'a ilgilerinin olduğunu doğrularken, Alper'den Karadeniz temsilcisine transfer cevabı geldi.
29 Ocak 2020 Çarşamba 20:36
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Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği harcama limitlerine uyma konusunda titiz davranan Fenerbahçe, transfer yapmak için oyuncu satışını ilk hedef olarak belirlemişti. Miha Zajc, Adil Rami, Mehmet Ekici ve Alper Potuk'u satış listesine koyan sarı-lacivertlilerde Alper Potuk'un transferiyle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı.
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Sarı-lacivertli takım, ara transfer döneminde Simon Falette'nin lisansını çıkarmak ve sol bek transferini yapma konusunda yoğun bir çaba sarf ederken, Miha Zajc için Brescia takımıyla görüşmeşlerini sürdürürken, Alper Potuk'un transferinde Çaykur Rizespor'la temaslarını sürdürüyordu.
Sol bek transferinde Milan'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Ricardo Rodriguez'i takıma kazandırmak için bir süredir görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertli kurmaylar, harcama limitleri sebebiyle transferi gerçekleştirememişti.
Milan Kulübü, oyuncunun transferi konusunda Napoli'nin yapmış olduğu teklifi reddetti ve Fenerbahçe'nin kaynak yaratamaması sebebiyle görüşmeler tıkandı ve Ricardo Rodriguez'in Hollanda ekibi PSV'nin yolunu tutmasına artık kesin gözüyle bakılıyor.
Bu sezon şampiyonluktan başka bir düşüncesi olmayan Fenerbahçe'nin mutlak bir sol bek transferi yapmak istediği kaydedilirken, RicardoRodriguez'den olumlu sonuç alamayan sarı-lacivertli kurmaylar rotayı ÇaykurRizespor'luMelnjak'a çevirmişti.