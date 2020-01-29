Alper Potuk'tan Rizespor'a transfer yanıtı!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği harcama limitlerine uyma konusunda titiz davranan Fenerbahçe, transfer yapmak için oyuncu satışını ilk hedef olarak belirlemişti. Miha Zajc, Adil Rami, Mehmet Ekici ve Alper Potuk'u satış listesine koyan sarı-lacivertlilerde Alper Potuk'un transferiyle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı.