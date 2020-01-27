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27 Ocak 2020, Pazartesi
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'ye Panzer desteği!

Fenerbahçe'ye Panzer desteği!

'de Başakşehir galibiyeti moralleri zirveye taşırken, 'nin performansındaki artış da yüzleri güldürdü. İlk yarıda sadece Vedat Muriç’le yol alan Fenerbahçe'de Alman yıldız, son 6 haftada 4 gol attı. Takım bu seride 15 puan toplayarak zirveye yapıştı.

Alman forvet, ikinci yarıda oynanan Gaziantep FK (D) ve maçlarında attığı gollerle kilidi açan isim oldu. Sezona tutuk başlayan Panzer, ilk yarıda daha çok asistleriyle etkili olmuştu. İlk golünü 14. haftada 5-2 biten maçında atan yıldız, son 6 haftada 4 kez fileleri havalandırdı. bu periyotta 15 puan toplarken, Kruse'nin gol attığı 4 maçı da kazandı.

İKİNCİ YARI AÇILIYOR
Max Kruse, Bundesliga'da kariyerinin en iyi dönemlerini geçirdiği 'de de benzer süreçler yaşadı. 'da geçen sezona kötü bir başlangıç yapan Kruse, ilk 14 haftada sadece 2 kez fileleri havalandırabilmişti. Tecrübeli oyuncu, ligin 15'inci haftasından itibaren ise 9 kez fileleri havalandırıp, gol paslarıyla da takımını sırtladı. Kruse, Bundesliga'da 15 golle tamamladığı 2016-17 sezonunun ilk yarısında da 2 gol atabildi. İkinci yarıda ise açılıp 13 kez fileleri havalandırdı. Asistleriyle de iyi bir ikinci devre geçirmişti.

  1. 27.1.2020
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