Fenerbahçe'ye Panzer desteği!

Alman forvet, ikinci yarıda oynanan Gaziantep FK (D) ve Medipol Başakşehir maçlarında attığı gollerle kilidi açan isim oldu. Sezona tutuk başlayan Panzer, ilk yarıda daha çok asistleriyle etkili olmuştu. İlk golünü 14. haftada 5-2 biten Gençlerbirliği maçında atan yıldız, son 6 haftada 4 kez fileleri havalandırdı. Fenerbahçe bu periyotta 15 puan toplarken, Kruse'nin gol attığı 4 maçı da kazandı.

İKİNCİ YARI AÇILIYOR

Max Kruse, Bundesliga'da kariyerinin en iyi dönemlerini geçirdiği Werder Bremen'de de benzer süreçler yaşadı. Almanya'da geçen sezona kötü bir başlangıç yapan Kruse, ilk 14 haftada sadece 2 kez fileleri havalandırabilmişti. Tecrübeli oyuncu, ligin 15'inci haftasından itibaren ise 9 kez fileleri havalandırıp, gol paslarıyla da takımını sırtladı. Kruse, Bundesliga'da 15 golle tamamladığı 2016-17 sezonunun ilk yarısında da 2 gol atabildi. İkinci yarıda ise açılıp 13 kez fileleri havalandırdı. Asistleriyle de iyi bir ikinci devre geçirmişti.