‘Gustavo’ seddi
Luiz Gustavo'nun 'kusursuz' performansı sürüyor. Sambacı ön libero, Başakşehir önünde de mükemmel oynarken, istatistikleriyle şapka çıkarttı.
11 bin 936 metre koşu, 51'de 50 isabetli pas, 2 top kapma, 8 ikili mücadele kazanma, 1'i isabetli 3 şut, 68 topla buluşma gibi inanılmaz rakamlara ulaşan sambacı için sosyal medyada, "#Çin Seddi gibi", "#Düşünsenize atağa çıkıyorsunuz ve karşınıza Gustavo çıkıyor, ben olsam topu bırakır soyunma odasına koşarım" paylaşımları yapıldı.
- 27.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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