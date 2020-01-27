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27 Ocak 2020, Pazartesi
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Altay kaleyi kapattı

Altay kaleyi kapattı

ligin kalesini kapattı. ve maçlarında kritik kurtarışlar yapan ve gol yemeyen genç file bekçisi, "Güzel bir galibiyet aldık. Önemli maçtı. Bu galibiyeti haftaya maçına da aktararak yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.

ligin kalesini kapattı. ve maçlarında kritik kurtarışlar yapan ve gol yemeyen genç file bekçisi, "Güzel bir galibiyet aldık. Önemli maçtı. Bu galibiyeti haftaya maçına da aktararak yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.

  1. 27.1.2020
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