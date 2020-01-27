Altay kaleyi kapattı
Kaleci Altay Bayındır ligin ikinci yarısında kalesini kapattı. Gaziantep ve Başakşehir maçlarında kritik kurtarışlar yapan ve gol yemeyen genç file bekçisi, "Güzel bir galibiyet aldık. Önemli maçtı. Bu galibiyeti haftaya Trabzonspor maçına da aktararak yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.
Kaleci Altay Bayındır ligin ikinci yarısında kalesini kapattı. Gaziantep ve Başakşehir maçlarında kritik kurtarışlar yapan ve gol yemeyen genç file bekçisi, "Güzel bir galibiyet aldık. Önemli maçtı. Bu galibiyeti haftaya Trabzonspor maçına da aktararak yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.
- 27.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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