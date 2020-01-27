Altay kaleyi kapattı

Kaleci Altay Bayındır ligin ikinci yarısında kalesini kapattı. Gaziantep ve Başakşehir maçlarında kritik kurtarışlar yapan ve gol yemeyen genç file bekçisi, "Güzel bir galibiyet aldık. Önemli maçtı. Bu galibiyeti haftaya Trabzonspor maçına da aktararak yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.