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27 Ocak 2020, Pazartesi
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Hedef Emre değil

Hedef Emre değil Fenerbahçe

, maçında atılan gollere sevinmediği iddialarının gerçek dışı olduğunu söyledi. "Mevzu olduğu zaman kimse ile bir problemim olamaz" diyen deneyimli futbolcu, " daha büyük resme bakmamız gerekiyor. Hedef burada Emre Belözoğlu değil. Burada hedef açık olarak Fenerbahçe. Tüm camiadan şunu rica ediyorum, hep beraber olmamız gereken bir döneme giriyoruz. atılan bu iddiaların arka planındaki hedeflere dikkat edelim" ifadelerini kullandı.

Emre Belözoğlu, maçında atılan gollere sevinmediği iddialarının gerçek dışı olduğunu söyledi. "Mevzu olduğu zaman kimse ile bir problemim olamaz" diyen deneyimli futbolcu, " daha büyük resme bakmamız gerekiyor. Hedef burada değil. Burada hedef açık olarak Fenerbahçe. Tüm camiadan şunu rica ediyorum, hep beraber olmamız gereken bir döneme giriyoruz. atılan bu iddiaların arka planındaki hedeflere dikkat edelim" ifadelerini kullandı.

  1. 27.1.2020
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