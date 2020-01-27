Hedef Emre değil Fenerbahçe
Emre Belözoğlu, Başakşehir maçında atılan gollere sevinmediği iddialarının gerçek dışı olduğunu söyledi. "Mevzu Fenerbahçe olduğu zaman kimse ile bir problemim olamaz" diyen deneyimli futbolcu, "Biraz daha büyük resme bakmamız gerekiyor. Hedef burada Emre Belözoğlu değil. Burada hedef açık olarak Fenerbahçe. Tüm camiadan şunu rica ediyorum, hep beraber olmamız gereken bir döneme giriyoruz. Ortaya atılan bu iddiaların arka planındaki hedeflere dikkat edelim" ifadelerini kullandı.
Emre Belözoğlu, Başakşehir maçında atılan gollere sevinmediği iddialarının gerçek dışı olduğunu söyledi. "Mevzu Fenerbahçe olduğu zaman kimse ile bir problemim olamaz" diyen deneyimli futbolcu, "Biraz daha büyük resme bakmamız gerekiyor. Hedef burada Emre Belözoğlu değil. Burada hedef açık olarak Fenerbahçe. Tüm camiadan şunu rica ediyorum, hep beraber olmamız gereken bir döneme giriyoruz. Ortaya atılan bu iddiaların arka planındaki hedeflere dikkat edelim" ifadelerini kullandı.
- 27.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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