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26 Ocak 2020, Pazar
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'den ertelemeye tepki!

Fenerbahçe'den ertelemeye tepki!

, Yeni Malatya- maçının deprem nedeniyle ertelenmesi üzerine Futbol Federasyonu’ndan açıklama istedi.

, Malatya- maçının ertelenmesiyle ilgili 'ndan açıklama istedi. Yönetim, haftaya Trabzonspor ile oynayacaklarını hatırlatıp, bordo-mavili 4 defans oyuncusunun sarı kart ceza sınırında yer aldığına, Malatyaspor'un erteleme istemediğine, Trabzonspor'un hafta içinde 120 dakikalık kupa maçına çıktığına ve yine Trabzonspor'un derbile kadar 10 gün dinlendirileceğine dikkat çekti.

  1. 26.1.2020
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