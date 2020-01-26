Fenerbahçe'den ertelemeye tepki!

Fenerbahçe, Malatya- Trabzonspor maçının ertelenmesiyle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'ndan açıklama istedi. Yönetim, haftaya Trabzonspor ile oynayacaklarını hatırlatıp, bordo-mavili 4 defans oyuncusunun sarı kart ceza sınırında yer aldığına, Malatyaspor'un erteleme istemediğine, Trabzonspor'un hafta içinde 120 dakikalık Denizli kupa maçına çıktığına ve yine Trabzonspor'un derbile kadar 10 gün dinlendirileceğine dikkat çekti.