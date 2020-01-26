Fenerbahçe'den ertelemeye tepki!
Fenerbahçe, Yeni Malatya-Trabzonspor maçının deprem nedeniyle ertelenmesi üzerine Futbol Federasyonu’ndan açıklama istedi.
Fenerbahçe, Malatya- Trabzonspor maçının ertelenmesiyle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'ndan açıklama istedi. Yönetim, haftaya Trabzonspor ile oynayacaklarını hatırlatıp, bordo-mavili 4 defans oyuncusunun sarı kart ceza sınırında yer aldığına, Malatyaspor'un erteleme istemediğine, Trabzonspor'un hafta içinde 120 dakikalık Denizli kupa maçına çıktığına ve yine Trabzonspor'un derbile kadar 10 gün dinlendirileceğine dikkat çekti.
- 26.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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