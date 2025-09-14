Mönchengladbach-Werder Bremen maçı izle | Borussia Mönchengladbach-Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Borussia Mönchengladbach-Werder Bremen maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Almanya Bundesliga'nın 3. haftasında futbol heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Ligde istikrarlı bir başlangıç yapmak isteyen Borussia Mönchengladbach ile Werder Bremen, haftanın kritik karşılaşmasında kozlarını paylaşacak. Sezona 3 puanlarla devam etmeyi amaçlayan iki ekip de hata yapmadan yoluna devam etmenin hesaplarını yapıyor. Özellikle, "Borussia Mönchengladbach-Werder Bremen maçı canlı izle" aramaları futbol gündeminin öne çıkan konuları arasında yer alıyor. Peki, Borussia Mönchengladbach-Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BORUSSIA MONCHENGLADBACH-WERDER BREMEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Almanya Bundesliga'nın 3. haftasında oynanacak Borussia Mönchengladbach-Werder Bremen maçı 14 Eylül Pazar günü saat 18.30'da başlayacak. Karşılaşma Tivibu Spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.