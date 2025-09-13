Bayern Münih 5-0 Hamburg (MAÇ SONUCU ÖZET) | Almanya Bundesliga

CANLI SKOR ANA SAYFA
Almanya Bundesliga’nın 3. haftasında Bayern Münih, sahasında Hamburg’u 5-0 mağlup etti ve 3 puanı hanesine yazdırdı. İşte maçın detayları...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2025 Cumartesi 22:16
Allianz Arena'da oynanan mücadelede ev sahibi ekip, rakibini 5-0 gibi net bir skorla geçti. Bu sonuçla Bayern namağlup serisini sürdürürken, Hamburg ligde henüz galibiyetle tanışamadı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Bayern, daha 10 dakika dolmadan iki farklı üstünlüğü yakaladı. Gnabry'nin 3. dakikada kaydettiği erken golünü 9. dakikada Pavlovic takip ederken, 26. dakikada Harry Kane penaltıdan farkı üçe çıkardı. İlk yarıda ataklarını sürdüren Bavyera ekibi, 29. dakikada Luis Díaz ile skoru 4-0'a getirdi.

İkinci yarıda tempoyu düşürmeyen Bayern, 62. dakikada Harry Kane ile bir gol daha buldu. İngiliz golcü böylece maçı 2 gol ve 1 asistle tamamlayarak yıldızlaştı.

Bu galibiyetle Bayern Münih 3. haftada puanını 9'a yükseltti ve zirve yarışını sürdürdü. Hamburg ise üç maç sonunda puansız kaldı ve ligin alt sıralarında yer aldı.

