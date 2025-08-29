CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Almanya Bundesliga Hamburg - St. Pauli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Almanya Bundesliga

Hamburg - St. Pauli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Almanya Bundesliga

Bundesliga'da 2025-2026 sezonu büyük heyecanla devam ediyor. 2. hafta maçında Hamburg ile St. Pauli kozlarını paylaşacak. Ligde başarı hedefleyen iki takım da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Peki, Hamburg - St. Pauli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2025 Cuma 11:30 Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2025 Cuma 11:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Hamburg - St. Pauli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Almanya Bundesliga

Hamburg - St. Pauli maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da 2025-2026 sezonu heyecanı sürüyor. Sezonun 2. hafta maçında Hamburg, evinde St. Pauli'yi ağırlayacak. Volksparkstadion'da (Hamburg Arena) oynanacak karşılaşmada Christian Dingert düdük çalacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Hamburg - St. Pauli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Hamburg - St. Pauli MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Hamburg - St. Pauli maçı 29 Ağustos Cuma günü saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ve TiviBu Spor 2ekranlarından canlı yayınlanacak.

Hamburg - St. Pauli MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Hamburg: Fernandes; Omari, Elfadli, Torunarigha; Gocholeishvili, Remberg, Capaldo, Muheim; Sahiti, Konigsdorffer, Dompe

St. Pauli: Vasilj; Wahl, Smith, Dzwigala; Saliakis, Sands, Fujita, Oppie; Sinani; Hountondji, Lage

ASpor CANLI YAYIN

REKLAM
İşte F.Bahçe'nin teknik direktör adayları! Mourinho'dan sonra...
DİĞER
Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer dönemi sona erdi! Lausanne maçının ardından...
Komisyon sonrası ilk temas! DEM Parti heyeti İmralı'ya gitti... Elebaşı Öcalan'dan "üç kilit kavram" mesajı!
Mourinho ne kadar tazminat alacak? İşte o dev rakam
İşte Mourinho ile iplerin koptuğu o sözler
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe Avrupa Ligi kurası hangi kanalda? Fenerbahçe Avrupa Ligi kurası hangi kanalda? 12:07
F.Bahçe'de flaş Mourinho gerçeği! Kariyer rekorunu kırdı F.Bahçe'de flaş Mourinho gerçeği! Kariyer rekorunu kırdı 11:58
İşte F.Bahçe'nin teknik direktör adayları! Mourinho'dan sonra... İşte F.Bahçe'nin teknik direktör adayları! Mourinho'dan sonra... 11:32
Hamburg - St. Pauli maçı hangi kanalda? Hamburg - St. Pauli maçı hangi kanalda? 11:30
Lens - Brest maçı hangi kanalda? Lens - Brest maçı hangi kanalda? 11:25
İşte Mourinho ile iplerin koptuğu o sözler İşte Mourinho ile iplerin koptuğu o sözler 11:11
Daha Eski
Mourinho ne kadar tazminat alacak? İşte o dev rakam Mourinho ne kadar tazminat alacak? İşte o dev rakam 10:57
Lecce - Milan maçı hangi kanalda? Lecce - Milan maçı hangi kanalda? 10:50
Cremonese - Sassuolo maçı hangi kanalda? Cremonese - Sassuolo maçı hangi kanalda? 10:45
Valencia - Getafe maçı hangi kanalda? Valencia - Getafe maçı hangi kanalda? 10:39
F.Bahçe'de Mourinho ile yollar ayrıldı! F.Bahçe'de Mourinho ile yollar ayrıldı! 10:37
Elche - Levante maçı hangi kanalda? Elche - Levante maçı hangi kanalda? 10:34