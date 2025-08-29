Hamburg - St. Pauli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Almanya Bundesliga

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Hamburg - St. Pauli maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da 2025-2026 sezonu heyecanı sürüyor. Sezonun 2. hafta maçında Hamburg, evinde St. Pauli'yi ağırlayacak. Volksparkstadion'da (Hamburg Arena) oynanacak karşılaşmada Christian Dingert düdük çalacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Hamburg - St. Pauli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Hamburg - St. Pauli MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Hamburg - St. Pauli maçı 29 Ağustos Cuma günü saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ve TiviBu Spor 2ekranlarından canlı yayınlanacak.

Hamburg - St. Pauli MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Hamburg: Fernandes; Omari, Elfadli, Torunarigha; Gocholeishvili, Remberg, Capaldo, Muheim; Sahiti, Konigsdorffer, Dompe

St. Pauli: Vasilj; Wahl, Smith, Dzwigala; Saliakis, Sands, Fujita, Oppie; Sinani; Hountondji, Lage