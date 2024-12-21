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Haberler Almanya Bundesliga Bayer Leverkusen 5-1 Freiburg (MAÇ SONUCU ÖZET) Leverkusen Bundesliga'da zirveyi takibi sürdürdü!

Bayer Leverkusen 5-1 Freiburg (MAÇ SONUCU ÖZET) Leverkusen Bundesliga'da zirveyi takibi sürdürdü!

Almanya Bundesliga'nın 15. haftasında Bayer Leverkusen, sahasında Freiburg'u 5-1 mağlup etti. İşte maçın detayları...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2024 Cumartesi 23:01
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Bayer Leverkusen 5-1 Freiburg (MAÇ SONUCU ÖZET) Leverkusen Bundesliga'da zirveyi takibi sürdürdü!

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor.

Ligin 15. haftasında Bayer Leverkusen ile Freiburg, BayArena'da kozlarını paylaştı.

Mücadeleyi Xabi Alonso'nun öğrencileri 5-1 kazandı.

Leverkusen'in gollerini 45+1, 67, 74 ve 77. dakikalarda Patrik Schick ile 51. dakikada Florian Wirtz kaydetti.

Freiburg'un tek golünü ise 55. dakikada Vincenzo Grifo attı.

Ayrıca karşılaşmanın 33. dakikasında ev sahibi ekipte Florian Wirtz penaltı atışından yararlanamadı.

Bu mücadele sonrasında Bayer Leverkusen 32 puana yükselirken, Freiburg 24 puanda kaldı.

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