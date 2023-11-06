Bayern Münih'den Galatasaray maçında sürpriz ihtimal!

Bayern Münih'in 1 Kasım'da profesyonel sözleşme imzalayarak renklerine bağladığı Aleksandar Pavlovic, Galatasaray müsabakasında sahada olabilir.

Alman basını Bild'de yer alan habere göre; Orta sahadaki oyuncuların yaşadığı sakatlık probleminden ötürü Bayern Münih, ligde ve Avrupa'da oynayacağı maçlar için çözüm arıyor.

Haberde: Kimmich'in cezası, Goretzka'nın da yaşadığı sakatlıklardan dolayı Darmstadt ve Borussia Dortmund karşılaşmalarında ilk kez süre bulan ve bir de asist yapan Aleksendar Pavlovic için sürpriz bir iddia geldi.

GALATASARAY KARŞISINDA FORMA ŞANSI BULABİLİR

Tecrübeli teknik adam Tomas Tuchel'in Galatasaray müsabakasında Goretzka'yı oynatarak risk almak istemediği ve 19 yaşındaki genç ön libero oyuncusu Pavlovic'i, Goretzka'nın yerine Galatasaray karşısında kullanabileceği aktarıldı.

HARRY KANE'NİN GOLÜNDE ASİST YAPMIŞTI

Gençl futbolcu, Bundesliga'da 10. hafta karşılaşmasında oynanan Borissia Dortmund maçında sonradan oyuna dahil olmuş ve Bavyera ekibinin attığı dördüncü golde Harry Kane'e asist yapmıştı.