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Bundesliga'da tükürük skandalı! 'a büyük ceza kapıda

’da ile Hoffenheim arasında oynanan maçta tükürük skandalı yaşandı. M'gladbach forması giyen forvet oyuncusu , 79. dakikada rakip oyuncu 'un yüzüne tükürünce gördü. Corona virüsü döneminde böyle bir harekete imza atan yıldız futbolcunun çok büyük bir ceza alabileceği belirtiliyor.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2020 Cumartesi 22:12 Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2020 Cumartesi 22:16
Bundesliga'da tükürük skandalı! Marcus Thuram'a büyük ceza kapıda

'nın 13'üncü haftasında ile Hoffenheim arasında oynanan maçta tükürük skandalı yaşandı. Karşılaşmanın 79'uncu dakikasında Borussia Mönchengladbach forması giyen forvet oyuncusu , mücadeleye girdiği rakip oyuncu 'un yüzüne tükürdü. Yayıncı kuruluşun kameralarına da yansıyan olay sonrasında VAR'da pozisyonu izleyen orta hakem Frank Willenborg, Thuram'ı kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.

ÖZÜR DİLEDİ AMA...

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Mönchengladbach Teknik Direktörü Marco Rose, futbolcusunu yüzüne tükürdüğü Stefan Posch ve herkesten özür dilediğini belirtse de Fransız futbolcunun ağır ceza alması bekleniyor.

Öte yandan karşılaşmada ev sahibi ekip, ilk yarısını 1-0 önde kapattığı karşılaşmada rakibine 2-1 mağlup olmaktan kurtulamadı.

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