Alanya'dan 2 takviye

Alanyaspor, Kayserispor'dan 20 yaşındaki Baran Ali Gezek ile Giresunspor'dan 22 yaşındaki Şahin Dik'i kadrosuna kattı. Baran Ali Gezek ile 4, Şahin Dik ile 5 yıllık sözleşme imzalandı. Geçtiğimiz sezon Eyüpspor'da kiralık olarak forma giyen Baran Ali Gezek, 19 resmi karşılaşmada görev aldı. Giresunspor formasıyla geçen sezon 27 resmi karşılaşmada görev alan 22 yaşındaki Şahin Dik ise attığı 11 golle takımına katkı sağladı. Transfere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, genç oyunculara yatırım yapmaya devam ettiklerini belirterek, "Genç oyuncuları Alanyaspor bünyesinden yetiştirip başka takımlara gönderme imkanımız oluyor. Genç oyuncuların da tabii önünü açmak amacıyla kendileri de Alanyaspor'u tercih etti. O da bizim için önemli bir şey. İki oyuncuya da teşekkür ediyorum. İnşallah burada ikisi de çıkış yapacak. İlk 11'de yer bulacaklar. İkisine de çok güveniyorum" dedi.