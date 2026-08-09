CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Alanyaspor Alanya'dan 2 takviye

Alanya'dan 2 takviye

Alanyaspor, kadrosunu genç futbolcular Baran Ali Gezek ve Şahin Dik ile güçlendirdi.

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2026 06:50
Alanya'dan 2 takviye

Alanyaspor, Kayserispor'dan 20 yaşındaki Baran Ali Gezek ile Giresunspor'dan 22 yaşındaki Şahin Dik'i kadrosuna kattı. Baran Ali Gezek ile 4, Şahin Dik ile 5 yıllık sözleşme imzalandı. Geçtiğimiz sezon Eyüpspor'da kiralık olarak forma giyen Baran Ali Gezek, 19 resmi karşılaşmada görev aldı. Giresunspor formasıyla geçen sezon 27 resmi karşılaşmada görev alan 22 yaşındaki Şahin Dik ise attığı 11 golle takımına katkı sağladı. Transfere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, genç oyunculara yatırım yapmaya devam ettiklerini belirterek, "Genç oyuncuları Alanyaspor bünyesinden yetiştirip başka takımlara gönderme imkanımız oluyor. Genç oyuncuların da tabii önünü açmak amacıyla kendileri de Alanyaspor'u tercih etti. O da bizim için önemli bir şey. İki oyuncuya da teşekkür ediyorum. İnşallah burada ikisi de çıkış yapacak. İlk 11'de yer bulacaklar. İkisine de çok güveniyorum" dedi.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
G.Saray'dan orta sahaya bir takviye daha!
G.Saray'dan acil transfer kararı! İşte Okan Buruk'un yeni orta sahası
DİĞER
Noa Lang referans oldu! Hollandalı yıldız adım adım Galatasaray’a...
Terörsüz Türkiye için 12 maddelik teklif komisyondan geçti tek madde değişti! Soruşturma ve cezalar hangi şartlarda ertelenecek?
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'da maç öncesi transfer zirvesi!
F.Bahçe'den Berke Özer hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de flaş ayrılık gelişmesi! F.Bahçe'de flaş ayrılık gelişmesi! 10:21
G.Saray'dan orta sahaya bir takviye daha! G.Saray'dan orta sahaya bir takviye daha! 09:29
G.Saray'dan acil transfer kararı! İşte Okan Buruk'un yeni orta sahası G.Saray'dan acil transfer kararı! İşte Okan Buruk'un yeni orta sahası 09:12
G.Saray Villarreal'e mağlup oldu! G.Saray Villarreal'e mağlup oldu! 01:05
F.Bahçe'ye Lukaku müjdesi! Yıldırım'a görüştü F.Bahçe'ye Lukaku müjdesi! Yıldırım'a görüştü 01:05
G.Saray taraftarının tepkisi sürüyor! G.Saray taraftarının tepkisi sürüyor! 01:05
Daha Eski
Okan Buruk maçın başında kırmızı kart gördü! Okan Buruk maçın başında kırmızı kart gördü! 01:05
F.Bahçe'den ters köşe golcü bombası! F.Bahçe'den ters köşe golcü bombası! 01:05
Fatih Tekke'den Salah açıklaması! Fatih Tekke'den Salah açıklaması! 01:05
Jübile maçında Göztepe, Trabzonspor'u yendi Jübile maçında Göztepe, Trabzonspor'u yendi 01:05
G.Saray'da transfer gelişmesi! Anlaşma sağlandı G.Saray'da transfer gelişmesi! Anlaşma sağlandı 01:05
Trabzonspor'da yeni transfer korkuttu! Devam edemedi Trabzonspor'da yeni transfer korkuttu! Devam edemedi 01:04