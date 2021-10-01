Antalyaspor - Adana Demirspor: 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'de heyecan 8. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Günün saat 20.00'de başlayan karşılaşmasında Antalyaspor sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi.

Antalya Stadyumu'nda oynanan ve Volkan Bayarslan'ın yönettiği zorlu mücadele konuk takımın 2-1 üstünlüğü ile sonuçlandı.

Adana Demirspor'a galibiyeti getiren goller 42. dakikada Mario Balotelli ve 79. dakikada Matias Vargas'tan geldi.

Antalyaspor'un tek sayısı ise 59. dakikada Bünyamin Balcı'dan geldi.

Bu sonuçla Adana Demirspor puanını 12'ye çıkardı. Antalyaspor ise 8 puanda kaldı.