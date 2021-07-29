Haberler Tokyo 2020 Son dakika 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları: Corona virüsü testi pozitif çıkan Sam Kendricks oyunlardan çekildi

Son dakika 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları: Corona virüsü testi pozitif çıkan Sam Kendricks oyunlardan çekildi

Son dakika spor haberleri... 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele edecek olan ABD'li atlet Sam Kendricks, corona virüsü testinin pozitif çıkması nedeniyle oyunlardan çekildiğini açıkladı.

Tokyo 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2021 Perşembe 08:15
Son dakika 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları: Corona virüsü testi pozitif çıkan Sam Kendricks oyunlardan çekildi

ABD'li atlet Sam Kendricks'in yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndan çekildiği açıklandı.

ABD Olimpiyat ve Paralimpik Komitesi, Rio 2016'da bronz madalya kazanan ve 2017 Londra ve 2019 Doha'da ise üst üste iki dünya şampiyonluğu elde eden sırıkla atlamacı Kendricks'in Covid-19 testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Açıklamada, Kendricks'in bu nedenle oyunlardan çekildiği belirtilerek, "Sam, Team USA'nın inanılmaz ve başarılı bir üyesi ve varlığı özlenecek. Gizliliğine saygımızdan dolayı şu anda daha fazla bilgi sağlayamıyoruz. Yerel kural ve protokollere uygun olarak sporcu tecrit edilmek üzere bir otele nakledildi" ifadelerine yer verildi.



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