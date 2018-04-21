Michael Phelps: "İntiharı düşündüm" – Fotomaç – 21 Nisan 2018
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HEPSİ
    21 Nisan 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    : " düşündüm"

    Michael Phelps: "İntiharı düşündüm"

    2 3'ü altın, madalyası alarak tarihe adını yazdıran ABD'li yüzücü , itiraflarda bulundu.

    23'ü altın, madalyası alarak tarihe adını yazdıran ABD'li yüzücü , itiraflarda bulundu. Phelps, 2004, 2008 ve 2012 Olimpiyatları'ndan sonra düşündüğünü söyledi. Phelps, ''Yaşamak istemediğim anlar oldu. Oyunlar bitince yapacak bir şeyiniz kalmıyor ve depresyona giriyorsunuz" diye konuştu.
    1. 21.4.2018
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