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’da ve Chebake şoku

Kulübü Doktoru Hakan Ayaz, sakatlıkları bulunan ve ’nin son durumu ile ilgili açıklama yaptı. Ayaz, iki futbolcunun da yapılan tetkiklerinde adale zorlanması tespit edildiğini ve 1-3 hafta sahalardan uzak kalabileceklerini belirtti.

BtcTurk Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2020 Perşembe 17:46
Yeni Malatyaspor’da Adem Büyük ve Chebake şoku

ekiplerinden 'da, geçtiğimiz hafta deplasmanda oynanan maçında sakatlanan ve 'nin son durumları ile ilgili Kulüp Doktoru Hakan Ayaz'dan açıklama geldi. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, futbolcuların son durumları hakkında bilgiler veren Ayaz, Konyaspor maçında sakatlanan Adem Büyük ve Chebake'nin yapılan muayene ve tetkiklerinde uyluk arkasında adale zorlanması tespit edildiğini belirtti. Ayaz, her iki futbolcunun da tahmini olarak 1-3 hafta arası sahalardan uzak kalacağının öngörüldüğünü açıklandı.

Öte yandan ülkelerinin milli takım maçlarına katılan ve sakatlanan Lukoki ile Youssouf'un ise takımla birlikte antrenmanlara katıldığı ve oynayıp oynamayacaklarının ise maç günü belirleneceği öğrenildi.

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