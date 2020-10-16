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'da 4 isimde corona virüsüne rastlandı!

ekiplerinden 'dan yapılan açıklamada, 4 futbolcunun corona virüsü test sonuçlarının pozitif olduğu duyuruldu.

BtcTurk Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2020 Cuma 16:59 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2020 Cuma 17:21
Yeni Malatyaspor'da 4 isimde corona virüsüne rastlandı!

takımlarından 'da 4 futbolcunun yeni tip koronavirüs (kovid-19) testi pozitif çıktı.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız Kovid-19 testleri yapılmış, 4 oyuncumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır. Ev izolasyonuna alınan oyuncularımızın tedavisi sürmektedir." denildi.

Bu arada, futbolculardan Jody Lukoki ve Youssouf Ndayishimiye'nin ülkelerinin milli takımlarında yaşamış oldukları sakatlıktan dolayı Konyaspor maçı kadrosuna alınmadıkları, bu 2 futbolcunun tedavisine başlandığı kaydedildi.

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