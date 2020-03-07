Yeni Malatyaspor - Konyaspor | İlk 11'ler belli oldu

Btc Turk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 25. haftasında evinde Konyaspor'u konuk etmeye hazırlanıyor. Her iki takımın da mutlaka puan veya puanlar kazanması gerektiği haftalarda büyük önem taşıyan bu karşılaşmanın detaylarını futbolseverler merak ediyor.

YENİ MALATYASPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN? HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor ve Konyaspor'un karşı karşıya geleceği bu müsabakada, 7 Mart Cumartesi günü saat 14:00'te başlayacak ve beIN Sports 2 kanalından naklen, canlı olarak ekranlara gelecek.

İLK 11'LER

YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Robin, Mustafa, Hafez, Acquah, Murat, Gökhan, Donald, Fofana, Umut.

İH KONYASPOR: Serkan, Skubic, Selim, Uğur, Sitya, Hadziahmetovic, Jonsson, Shengelia, Milosevic, Ömer Ali, Bajic.