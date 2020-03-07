Yeni Malatyaspor - Konyaspor maçından dikkat çeken kareler!
Süper Lig'in 25. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor sahasında İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya geldi. İki takımın da 10 kişi kaldığı mücadelede puanlar paylaşıldı. Konuk takımın golü 45+5. dakikada penaltıdan gelirken, ev sahibi ekip ise 80'de Murat Yıldırım'la bu gole karşılık verdi. Maçın son anlarında Konyaspor'un kalecisi Serkan Kırıntılı kırmızı kartla oyun dışı kalırken, mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. İşte bu nefes kesen maçtan dikkat çeken kareler...