Yeni Malatyaspor - Konyaspor maçından dikkat çeken kareler! - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
07 Mart 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Yeni Malatyaspor - Konyaspor maçından dikkat çeken kareler!

Yeni Malatyaspor - Konyaspor maçından dikkat çeken kareler!

Süper Lig'in 25. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor sahasında İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya geldi. İki takımın da 10 kişi kaldığı mücadelede puanlar paylaşıldı. Konuk takımın golü 45+5. dakikada penaltıdan gelirken, ev sahibi ekip ise 80'de Murat Yıldırım'la bu gole karşılık verdi. Maçın son anlarında Konyaspor'un kalecisi Serkan Kırıntılı kırmızı kartla oyun dışı kalırken, mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. İşte bu nefes kesen maçtan dikkat çeken kareler...

7 Mart 2020 Cumartesi 16:06
Yeni Malatyaspor - Konyaspor maçından dikkat çeken kareler!
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yeni Malatyaspor - Konyaspor maçından dikkat çeken kareler!
Yeni Malatyaspor - Konyaspor maçından dikkat çeken kareler!
Yeni Malatyaspor - Konyaspor maçından dikkat çeken kareler!
Yeni Malatyaspor - Konyaspor maçından dikkat çeken kareler!
DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN