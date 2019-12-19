Umut Bulut resmen Yeni Malatyaspor'da! - Son dakika BtcTurk Yeni Malatyaspor haberleri - Fotomaç
19 Aralık 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler BtcTurk Yeni Malatyaspor Haberleri Umut Bulut resmen Yeni Malatyaspor'da!

resmen 'da!

Umut Bulut resmen Yeni Malatyaspor'da!

İstikbal Mobilya ile yollarını ayıran , BtcTurk 'a oldu. Son dakika haberine göre tecrübeli golcü, yeni takımıyla 1,5 yıllık sözleşme imzaladı...

, 'dan ayrılan golcü futbolcu 'u renklerine bağladı. Kulüp resmi hesabından yapılan açıklamada 1 buçuk yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Ara çalışmalarına hızlı bir giriş yapan Yeni Malatyaspor, bir süre önce Kayserispor ile yollarını ayıran Umut Bulut'u kadrosuna kattı. Kulüp Başkanı Adil Gevrek'in ofisinde gerçekleşen imza töreninde tecrübeli golcü, kendisini 1 buçuk yıllığına sarı-kırmızılı renklere bağladı.

Yeni Malatyaspor transferle ilgili resmi sitesinden yaptığı açıklamada, "Santrfor Umut Bulut ile 1,5 yılık sözleşme imzalanmıştır. Büyük camiamıza hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.

466 maçta 158 gol atan Umut Bulut, 69 kez milli formayı sırtına geçirdi.

  1. 19.12.2019
  2. Güncelleme: 19.12.2019 17:32
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Umut Bulut resmen Yeni Malatyaspor'da! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN