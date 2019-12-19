Umut Bulut resmen Yeni Malatyaspor'da!
İstikbal Mobilya Kayserispor ile yollarını ayıran Umut Bulut, BtcTurk Yeni Malatyaspor'a transfer oldu. Son dakika haberine göre tecrübeli golcü, yeni takımıyla 1,5 yıllık sözleşme imzaladı...
Yeni Malatyaspor, Kayserispor'dan ayrılan golcü futbolcu Umut Bulut'u renklerine bağladı. Kulüp resmi hesabından yapılan açıklamada 1 buçuk yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Ara transfer çalışmalarına hızlı bir giriş yapan Yeni Malatyaspor, bir süre önce Kayserispor ile yollarını ayıran Umut Bulut'u kadrosuna kattı. Kulüp Başkanı Adil Gevrek'in ofisinde gerçekleşen imza töreninde tecrübeli golcü, kendisini 1 buçuk yıllığına sarı-kırmızılı renklere bağladı.
Yeni Malatyaspor transferle ilgili resmi sitesinden yaptığı açıklamada, "Santrfor Umut Bulut ile 1,5 yılık sözleşme imzalanmıştır. Büyük camiamıza hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.
466 maçta 158 gol atan Umut Bulut, 69 kez milli formayı sırtına geçirdi.
- 19.12.2019
- Güncelleme: 19.12.2019 17:32
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67. dakika tepkisi
Toplam 2
Yorum
erol abdülkadir tam özkan hocalık diyecek lafım yok.ünal hoca bi bak ya;kaç top almış,ne etmiş.abdülkadirin olduğu her pozisyon ,rakip lehinde.
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Altyapı hamlesi başlıyor
Toplam 1
Yorum
bjk alt yapıda oynayan futbolcuları,erzincan maçında gördük.hiçbirinde iş yok.erzincanda çok iyi utbolcular var.TORPİLİ KALDIRINNNNNNNNNNNNNNNNN
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Fırtına kupaya sarıldı
Toplam 2
Yorum
Paşa Bence ligde oynatacağı stoperleri burdada oynatsın
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