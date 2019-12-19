Yeni Malatyaspor lige yöneldi
Malatya temsilcisinde Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16’ya kalmanın mutluluğu yaşanıyor. Sarı kırmızılı takımın Sportif direktörü Ali Ravcı, hedeflerinin final olduğunu söyledi.
5.Tur'da zorlu bir rakibi elediklerini belirten Ravcı, "Kupada geçen yıl oynadığımız yarı finalin bu sezon üzerine çıkıp final oynamayı hedefliyoruz. Bu anlamda 5.Tur'daki maçımız oldukça önemliydi. İlk maçın avantajının bize ikinci maçta yetmeyeceği bir gerçekti. Bu gerçeği hep aklımızda tuttuk. Nitekim maç bir ara 2-0'lık skora gelince hepimizde bir şok hali oluşmadı değil. Ama kaliteli ayaklarımızın kilidi açacağına dair olan inancımızı sonuna kadar koruduk. Maçı kazanarak son 16'ya kaldığımız için çok mutluyuz. Umarım son 16'da iyi bir kura çekeriz" dedi.
"ZORLUK DERECESİ YÜKSEK BİR MAÇ BİZLERİ BEKLİYOR"
Ravcı, kupayı geride bıraktıklarını ve önlerindeki lig maçına konsantre olduklarını da belirterek şunları söyledi:
"Kupa serüvenimize şimdilik nokta koyuyoruz. Önümüzde zorlu bir lig maçı var. Ç.Rizespor şiddetle puana ihtiyacı olan bir takım. Dolayısıyla sahamızda zorluk derecesi yüksek bir maç bizleri bekliyor. Bu maçı da kazanarak, ilk yarı için belirlediğimiz 29 puan hedefine ulaşmak istiyoruz. Taraftarlarımızı bu maçta yanımızda görmek istiyoruz."
- 19.12.2019
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Tosic dönüyor
Toplam 1
Yorum
savaş ŞAKAMI..YAŞ 34 HEM SONRA BJK GİTSİNDE KURTULALIM, SÜREKLİ KIRMIZI KART GÖRÜYOR DENİLEN TOSİC YOK BEE DAHA NELER..
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Ndiaye sesleri
Toplam 1
Yorum
SERKAN Trabzonu ndiaye kurtaracak. Şu trabzona gelmeyen adamların peşinden koşma sevdamız yokmu bizim. Atıf içinde aynılarını yaşamıştık. Ndiayeded
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Fırtına kupaya sarıldı
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Yorum
serkan Altay yenip tur atlarsa istifa edecek misin ? Ü.K.
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