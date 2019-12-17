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17 Aralık 2019, Salı
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’un takımlarına karşı galibiyet özlemi sona erdi

Yeni Malatyaspor’un İstanbul takımlarına karşı galibiyet özlemi sona erdi

’deki 5 haftalık galibiyet özlemine karşısında aldığı 2-0’lık sonuçla nokta koydu. Süper Lig'de 15 haftalık süreçte gösterdiği performansla istikrarlı bir görüntü ortaya koyan Yeni Malatyaspor, bu süreçte oynadığı 8 maçın sadece birini kaybetmişti.

'ın öğrencileri 8 haftalık süreçte ligin 14. haftasında sahasında 'a 3-1'lik skorla yenilmişti. Oynadığı 15 maçta 6 galibiyet, 4 mağlubiyet, 5 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, puan tablosunda 7. sırada kendisine yer buldu. Ligin 9. haftasındaki 4-0'lık galibiyetinden sonra 5 haftalık bölümde galibiyet yüzü görememişti.

15 hafta sonunda rakip filelere 31 gol bırakan Yeni Malatyaspor, 32 gol atan Sivasspor'un ardından ile ligin en çok gol atan ikinci takımı durumunda.


YENİ MALATYASPOR İSTANBUL ŞANSSIZLIĞINI KIRDI

Yeni Malatyaspor, 'da oynadığı ve galibiyet alamadığı maçlar serisine karşısında son verdi.
'de geride kalan 15 hafta sonunda 23 puanla 7. sırada bulunan Yeni Malatyaspor, İstanbul takımlarına karşı deplasmanda puan alamama fobisini Beşiktaş'tan aldığı 3 puanla yendi.

Geçen sezonlarda İstanbul'da , , , Beşiktaş ve 'a kaybeden Malatya temsilcisi, bu sezon da dış sahada Kasımpaşa ile berabere kalmıştı.

Ligin 15. haftasında Beşiktaş'a konuk olan Malatya ekibi, zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılarak, hem galibiyet özlemine son verdi, hem de İstanbul takımları karşısındaki şanssızlığını sona erdirdi. Yeni Malatyaspor bu sonuçla Süper Lig kariyerinde İstanbul takımlarına karşı ilk galibiyetini elde etti.

  1. 17.12.2019
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