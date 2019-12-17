Efsaneleri arasında yer aldığı Beşiktaş'ı İstanbul'da Y.Malatya'yla deviren Sergen Yalçın, sarı-kırmızılılara ayrı bir mutluluğu daha yaşattı. İstanbul ekipleriyle deplasmanda oynadığı 11 maçta galibiyet alamayan Y.Malatya, Beşiktaş'a karşı kazanarak İstanbul'daki 3 puan hasretini noktaladı.
Efsaneleri arasında yer aldığı Beşiktaş'ı İstanbul'da Y.Malatya'yla deviren Sergen Yalçın, sarı-kırmızılılara ayrı bir mutluluğu daha yaşattı. İstanbul ekipleriyle deplasmanda oynadığı 11 maçta galibiyet alamayan Y.Malatya, Beşiktaş'a karşı kazanarak İstanbul'daki 3 puan hasretini noktaladı. Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, "İstanbul'daki galibiyet hasretimizi Beşiktaş maçıyla sonlandırmak bizi ayrıca mutlu etti" dedi.
- 17.12.2019
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Malatya İstanbul’da şahlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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