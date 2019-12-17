Malatya İstanbul’da şahlandı

Efsaneleri arasında yer aldığı Beşiktaş'ı İstanbul'da Y.Malatya'yla deviren Sergen Yalçın, sarı-kırmızılılara ayrı bir mutluluğu daha yaşattı. İstanbul ekipleriyle deplasmanda oynadığı 11 maçta galibiyet alamayan Y.Malatya, Beşiktaş'a karşı kazanarak İstanbul'daki 3 puan hasretini noktaladı. Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, "İstanbul'daki galibiyet hasretimizi Beşiktaş maçıyla sonlandırmak bizi ayrıca mutlu etti" dedi.