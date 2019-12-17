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17 Aralık 2019, Salı
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’da şahlandı

Malatya İstanbul’da şahlandı

Efsaneleri arasında yer aldığı 'da Y.'yla deviren , sarı-kırmızılılara ayrı bir mutluluğu daha yaşattı. İstanbul ekipleriyle deplasmanda oynadığı 11 maçta galibiyet alamayan Y.Malatya, Beşiktaş'a karşı kazanarak İstanbul'daki 3 puan hasretini noktaladı.

Efsaneleri arasında yer aldığı 'da Y.'yla deviren , sarı-kırmızılılara ayrı bir mutluluğu daha yaşattı. İstanbul ekipleriyle deplasmanda oynadığı 11 maçta galibiyet alamayan Y.Malatya, Beşiktaş'a karşı kazanarak İstanbul'daki 3 puan hasretini noktaladı. Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, "İstanbul'daki galibiyet hasretimizi Beşiktaş maçıyla sonlandırmak bizi ayrıca mutlu etti" dedi.

  1. 17.12.2019
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